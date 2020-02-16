台北市第7處友善動物空間 玉成公園狗活動區今啟用

台北市動物友善設施又增添一處，位於南港區的玉成公園「玉成公園狗活動區」，今天正式啟用，園區面積達311平方公尺，堪稱全市最小狗活動區，但設備不馬乎，設置休憩用座椅、狗便袋箱、垃圾桶等，提供飼主與毛小孩的基本需求。

台北市產業局表示，「玉成公園狗活動區」是全市第7處狗狗專屬運動空間，獲得地方鄰里支持，園區面積達311平方公尺，採大、小型犬隻不分區使用，設施包含周圍安全圍籬及出入口雙道門，加強安全防護，現場設有供民眾休憩用座椅、狗便袋箱、垃圾桶與告示牌，提供飼主與犬隻在園區互動的基本需求。

另外，即日起試辦週末假日「台北市友善狗狗公車」207路，讓飼主可免提籠即可帶狗狗搭乘，至「協和祐德高中」站下車，步行即可來到「玉成公園狗活動區」。

台北市動保處補充，「玉成公園狗活動區」每天固定派員進行園區垃圾清潔及設施巡查作業，為避免動物疾病傳播，更選擇對狗狗較無危害的防疫用消毒水，每周噴灑消毒，動保處呼籲，避免攜帶寵物接觸野生動物與禽類，即可以避免許多人畜共通傳染病。