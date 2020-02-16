台北松山慈祐宮18日起禳瘟法會 全台六大媽祖為台祈福

新冠肺炎疫情持續延燒，為了安民心，台北松山慈祐宮將於18日起至20日止，舉辦「護國禳瘟清醮法會」，不僅松山慈祐宮媽祖參與外，包括彰化南瑤宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮以及大甲鎮瀾宮等全台六大媽祖都將齊聚一堂，為全國人民祈福消災。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，原本農曆正月28日(國曆日21日)要去北港赴會進香，不過受到疫情影響，在和媽祖請示過後，決定終止進香活動，參與的香客約有100多輛遊覽車全數退錢。

不過陳玉峰說，隨著疫情越來越嚴峻，再加上原本的進香活動取消，變成剛好有一個空檔，因此決定舉辦醮法會為國家祈福，全台六大媽祖也會一起來做醮，幫全國人民祈福，希望疫情快點終止，生病的人快點好起來，也是讓宗教起安定民心的作用。

陳玉峰表示，護國禳瘟清醮法會將於18日展開，並請來台北市長柯文哲擔任主祭官；最後一天，蔡英文總統也會出席，也希望藉由法會讓疫情快點消除。

實際上，松山慈祐宮並不是近期內因為新冠肺炎疫情而舉辦法會的第一間廟宇，像是龍山寺就在15日結合各個道場、慈濟、佛教會相關組織，共同舉行消弭新型肺炎疫情祈福法會。

陳玉峰表示，新冠肺炎造成人心惶惶，宗教有安定人心的作用，因此決定舉辦法會，也歡迎民眾一塊拈香祈福，共襄盛舉。