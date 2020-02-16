前台北縣長謝文程120周年冥誕 侯友宜參展追思

新北市泰山區設治70周年，也是前台北縣長謝文程120周年冥誕，頂泰山巖舉辦為期6天的「前台北縣第4屆縣長謝文程先生紀念展」，新北市長侯友宜今也前往參與。

侯友宜表示，謝文程任內戮力從公，感謝老縣長對當地的付出和貢獻及長期推動公益慈善事業。

侯說，「留下什麼東西讓人懷念、感謝最重要」，職位不重要，重要的是定位，表示老縣長也是他的榜樣。

策展人新北市泰山文史協會創會理事長張仁甫表示，為感謝謝老縣長前瞻規畫及承擔執行，泰山除設有「文程廣場」、「文程路」，還透過舉辦紀念展緬懷。

這次紀念展自即日起至2月20日展出為期6天，展品共164件，由新北市立圖書館、國史館、台灣文獻館、家屬、地方人士協助提供，現場還有專人進行解說。

頂泰山巖董事長林志峰表示，盼透過這些珍貴照片、圖像的展出，不僅喚起長者與謝文程共同回憶，也讓年輕族群了解這位泰山先賢的貢獻。