聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒精難搶購 新北關懷據點自製環保酵素殺菌
新冠肺炎疫情持續蔓延，酒精等相關防疫物資遭搶購，新北永和區民權社區發展協會利用「生果皮」自製環保酵素，負責教授的游惠玲說，環保酵素可以消滅部分細菌、黴菌，但無法殺死新冠肺炎病毒，不過仍可以降低被細菌感染的風險。
永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭說，社區包含民權、民治、智光及民族等4里，年滿65歲以上有4千多人，社區有照顧關懷據點和銀髮俱樂部，常參加據點活動的長輩有4百多位，不過近期受到新冠肺炎影響，長輩都不敢出門。
邱秀蘭指出，社會局有致贈額溫槍等防疫用品，讓據點能執行體溫量測，不過據點不噴酒精消毒，而是利用家中生果皮自製環保酵素，用來殺死各種細菌和黴菌，降低被感染蜂想，還能讓環境零汙染，保護地球生態。
在社區教授製作環保酵素的游惠玲說，環保酵素製作很簡單，將生果菜皮、黑糖、水以3比1比10的比例調配，例如6千毫升的桶裝水瓶，先裝進3千6毫升的水，加上360公克的黑糖，再投入1080公克生果皮就可完成。
游惠玲表示，依比例調配完成後，鎖緊瓶蓋搖晃，讓果菜皮和黑糖水混合，再鬆開瓶蓋，持續1個月每天搖晃1次，就能逐漸發酵，3個月後濾出原汁，再以1比400加水，裝進噴霧小瓶就能使用。
游惠玲說，環保酵素能夠催化、分解、轉化和重組，實驗證明可殺死大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌，以及白色念珠菌、近平滑念珠菌、新型隱球菌、黑麴菌等黴菌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言