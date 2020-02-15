台南南區公所轉介急難救助 一解弱勢阿嬤燃眉之急

台南市南區高齡80歲阿惠（化名）阿嬤，原由單親兒子照顧夫妻2老及3名年幼子女，惟兒子於去年過世，留下3名年幼孫子女，阿嬤只能一肩扛起全家重擔，經公所協助轉介興毅社會福利慈善基金會，提供阿嬤每月300點換領生活民生物資及每月急難救助金，阿嬤一家人得以於寒假延長之際民生物資不致匱乏，感受到社會滿滿的愛心。

區公所指出，每年均須辦理社會救助案件總複查，有些家戶礙於戶內人口收入、動產等原因的變化，不符社會救助規定。除本於職權協助戶內65歲以上老人、身心障礙或單親兒童及少年，申請中低收入戶老人生活津貼、身心障礙者生活津貼、弱勢家庭兒童少年緊急生活扶助等各項社福服務外，公所對於生活陷於困境的邊緣戶，也協助轉介至民間慈善單位予以關懷。

區公所統計，目前已結合61間民間慈善單位加入南區愛心公益平台，針對個案進行整合式診斷及評估，協助申請最適宜的福利服務，目前已媒合32件關懷案件，計有41人受惠。今年迄今，公所媒合17個民間慈善團體捐贈現金及物資給南區弱勢民眾，計有3664戶、1萬454人次受惠。

高齡80歲阿惠阿嬤即是一例，公所考量政府社會福利資源有限，經協助轉介興毅社會福利慈善基金會，提供阿嬤每月300點換領生活民生物資及每月急難救助金。

南區區長蔡秀琴說，期待透過公部門和團體合作的拋磚引玉讓社會大眾共同關懷弱勢，使社會更祥和、更安寧。