文山分局合併已取得地方共識？議員簡舒培批北市府說謊

台北市長柯文哲大力推動文山一、文山二分局合併案，但台北市議員簡舒培今在臉書指出，明明地方反彈、未取得共識、缺乏專業評估、「柯皇」市長仍然蠻幹、硬送合併案向警政署核備。簡舒培還拿出一分里長的連署書，32位里長反對，9位未簽名，2位沒意見，批評市府謊報已經釐清里長們對分局合併的疑慮。

簡舒培說，2月5日，當時台北市政府再次提交文山一、文山二分局合併案核備警政署，她請警察局提供與地方溝通說明的資料證明，但警察局提供的資料，提到文山區里長們只有3人堅決反對，支持或不反對有33人、有條件同意者有7人，卻提供不出書面統計來源。

她說，追問之下警察局回覆是「口頭探詢其（里長）對分局合併案之意見，並無書面資料」，簡舒培說，這樣的統計資料也敢拿出來，既然警察局拿不出書面統計資料，她就自己做，結果是文山區里長中，32位里長反對合併，9位未簽名，2位沒意見。

簡舒培說，處理這件事情的副市長黃珊珊，市警察局，並沒有拜訪所有文山里長，卻謊報說市府已經釐清里長們對於合併的疑慮，欺上瞞下、以口頭探詢作假民意，她決定決定將2月13日這分連署書一併發文到中央警政署，將真實民意呈現，請警政署重視並妥善處理。

對此，副市長黃珊珊表示，她沒有看過連署書，過去里長也曾連署反對過，市府才需要一一化解，若里長仍反對，市府也尊重，這是既定政策，會照時程走，但市府會與議員、里長持續溝通。