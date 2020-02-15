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新北防疫紓困出爐 慰助急難家庭最高1萬

中央社 / 新北15日電

新北市政府今天下午提出紓困計畫，受武漢肺炎疫情衝擊導致生活陷入困境的民眾，可申請急難慰助，每戶最高新台幣1萬元。新北市教育局指出，不會讓受疫情影響學生三餐餓肚子。

新北市政府今天下午說明武漢肺炎疫情紓困計畫，新北市政府副秘書長劉和然表示，務求讓地方產業與市民生活盡快回復正軌。

新北市社會局副局長許秀能指出，因疫情而影響工作導致全家生活陷困的民眾，只要備妥相關文件，可向社會局救助科提出申請急難慰助，給予每戶最高1萬元的補助，預計補助1000戶。

勞工局表示，對於受到疫情衝擊的企業，依現有機制提供貸款資金協助；也依個案協助向銀行協商放寬貸款期限，解決企業金流壓力。

新北市經發局針對公有市場攤商的2月份租金，將減收兩成，後續逐月檢討。另將補助商圈與市場行銷，也提供觀光工廠、餐飲、飯店、娛樂、市場攤商業者尋求電子商務機會。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，家長如因隔離、檢疫或請防疫照顧假，無薪資收入導致生活困頓，將以補助學子早午餐的「幸福晨飽早餐」及「午餐補助計畫」、透過四大超商建立合作機制而納入高風險家庭服務網絡的「幸福保衛站」計畫提供學生餐食。

針對因疫情無法返回中、港、澳就學的新北市民及其子女，國中、國小學生可以提出隨班附讀，國中小依戶籍向對應學區學校提申請，高中職開放單一受理窗口，讓每一名學生都能安心就學。

教育局表示，延後開學同時衝擊到代理教師的工作聘期，教育局將統一調整聘約迄日至民國109年7月15日止，維護代理教師工作權益及應得薪資。

針對提供新北市各學校安心蔬菜的農友所受到延後開學的衝擊，將由農業局、教育局協助規劃冷藏庫，採優先拍賣制及保價補貼，降低損失。

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