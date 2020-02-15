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北海岸海漂垃圾易堆積 北觀處：有信心做好海灘清潔

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
老梅綠石槽清潔後照片。圖／北觀處提供

北海岸因地理位置、地形、季風及海流等因素，海漂垃圾隨漲、退潮源源不絕堆積於岸邊，為維護周邊海岸清潔美觀，北觀處對於所轄管土地編列經費委託清潔廠商清理海漂垃圾，如有接獲相關單位或民眾反映北海岸海漂垃圾問題，即便非位於轄管之土地上，仍積極處理派工清理，回復海灘整潔美麗的景緻。

老梅綠石槽每年4、5月都有壯觀的大片海藻附著在石槽上，並吸引許多遊客前往賞美景，新北市議員陳偉杰日前指出，遊客前往看到碧海藍天美景，但沙灘上卻是滿滿的漂流垃圾。北觀處對此回應表示，已洽清潔廠商盡速前往清理海岸。

北觀處今天發新聞稿指出，北海岸因地理位置、地形、季風及海流等因素，海漂垃圾隨漲、退潮源源不絕堆積於岸邊，為維護周邊海岸清潔美觀，北觀處對於所轄管土地編列經費委託清潔廠商清理海漂垃圾，如有接獲相關單位或民眾反映北海岸海漂垃圾問題，即便非位於轄管之土地上，仍積極處理派工清理，回復海灘整潔美麗的景緻。

北海岸沿線風光秀麗，加上具特色的海灘，如淺水灣、白沙灣、老梅綠石槽、中角灣、金山沙灘、翡翠灣等成為國內外遊客戲水、賞景、從事水上活動的熱門景點。

行政院蘇院長去年11月宣誓推動「向海致敬」海洋政策，以「每一寸土地都有人管、每一寸清潔都有人負責」為目標。北海岸地區由北觀處統籌大多數海灘清潔工作，所清理的範圍較以往擴大許多，難免疏漏，行政院支持海岸清潔經費，北觀處表示，有信心能落實政策，做好北海岸海灘清潔維護工作，以維繫北海岸之美景及生態永續。

老梅綠石槽清潔前照片。圖／北觀處提供
中角沙灘清潔前照片。圖／北觀處提供
中角沙灘清潔後照片。圖／北觀處提供

行政院 老梅綠石槽
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