汐止救護增戰力 福齡扶輪社捐救護車

為提升汐止地區緊急救護品質，台北福齡扶輪社集合社員的力量，捐贈給社后消防分隊救護車1輛及生理監視器1台，今(15)日在社后消防分隊舉辦捐贈儀式，希望能夠提升汐止的救護品質。

台北福齡扶輪社長陳張松說，這是我們福齡扶輪社成立22年來第一次救護車捐贈，當然我們其他的社會救助也一直有在做，那我們這次找到汐止社后消防隊，主要是因為他們救護車剛好要汰舊換新，所以，剛好在這個時間點，我們將價值三百多萬全新設備的救護車，捐給社后消防隊，可以發揮更有功能的救護工作。

汐止區長陳健民指出，汐止區的人口已經超過20萬，目前很多建案也還在持續，所以，在這樣一個人口稠密的地方，很需要救護車等相關救護裝備設備，我知道除了救護車也捐了物品給我們，對我們汐止尤其是大社后地區，非常有幫助。

消防局第六大隊長鄭向晃表示，今天很開心台北福齡扶輪社捐贈我們一部救護車，尤其最近剛好遇到武漢肺炎，大家都在抗疫期間，能夠注入這輛救護車，相信對我們社后地區甚至汐止地區，都是一大福音，也希望這部救護車，我們消防同仁都能夠好好的善用，對於提升救護品質有很大的助益，那目前救護量大概是佔我們消防所有勤務的大概八成，火災漸漸減少，但是救護量提升很多，所以，救護車對我們來說是很有需求的。

政府資源有限，民力無窮，捐車儀式上，消防局也頒發感謝狀，而這次次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含生理監視器、自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組及心肺復甦墊板等高階救護設備，對傷患者到院前的緊急救護服務有很大的幫助，民眾的生命也獲得更多保障。