發票換燈籠 汐止江北里募六百多張送華山

隨手做愛心，汐止的江北里在上星期舉辦慶元宵的活動，只要捐發票就送燈籠，而全數發票做愛心，全數捐給華山基金會，幫助獨居長輩，活動結束也開箱，並且請志工協助整理，算一算，這次收集了六百多張的愛心發票。

江北里長謝祚敏說，今天開這個發票是我們辦慶元宵活動，兩張發票可以兌換燈籠，全數發票捐給華山基金會做愛心，那也很感謝志工今天來協助，裡面發票有很多種，有電子發票也有傳統原始長型的，感謝志工來協助整理。

華山基金會汐止站人員拿出鑰匙開發票箱，接著由志工們開始整理，數一數，這次江北里關懷弱勢捐發票慶元宵節活動，總共收集了633張的發票，因為現在都電子發票載具，紙本反而少了，連帶的也影響到許多愛心單位的運作，很感謝里長、里民的愛心。

市議員白珮茹表示，很感謝里長辦活動做愛心，因為現在經濟不景氣，那很多慈善團體他們在募款上遇到困難，那希望地方上很多公益團體可以隨手來響應，在發送燈籠的同時，又可以讓里民一起響應這樣的愛心，尤其疫情發生後，要募款一定更困難，那我們也希望在公益活動之餘也能做愛心，讓更多人可以感受到社會的溫暖。