88歲老翁迷路 汐止暖警助找到回家路

汐止警分局汐止派出所員警日前執行巡邏勤務，行經青山國小前，發現一名老翁正倚靠在欄杆旁休息，因天氣相當寒冷，老翁有輕微失智的狀況，員警研判老翁可能是獨自出門後卻不慎迷路，所幸在老翁的口袋內發現了身分證，確定了老翁身分，主動將李姓老翁送回家。

汐止警分局表示，經查老翁姓李，已經高齡88歲了，員警發現老翁就住在附近不遠處，員警立即聯繫上家屬，老翁兒子也發現老父親怎麼獨自外出尚未返家，也相當焦急地正在找人，家屬接到員警電話傳來好消息確認老翁平安後，這才放下心來。

員警擔心李姓老翁行動不便，便主動以巡邏車護送李姓老翁返家，家屬見員警主動將李姓老翁送返家，不斷向員警表達感激，員警也向家屬說：「別客氣，這是我們應該做的，人沒事就好了!」，員警要離去前，還不忘提醒家屬，因老翁年事已高，應注意其安全及外出動向，以免在外發生危險，也建議可以申請愛心手鍊，避免發生走失的憾事。