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武漢肺炎衝擊 野柳地質公園關園危機

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
野柳地質公園來客數直線下滑85%，只要開門就是虧損，面臨收支失衡恐將關園的危機。 圖／紅樹林有線電視提供

武漢肺炎衝擊，觀光旅客數大幅下滑，萬里野柳地質公園日來客數從7、8千人，只剩下一千人，面臨關園危機。為了自救啟動經理級以上幹部減薪與一般員工一個月放7天無薪假的機制，不過如此只能再撐45天，為此業者也期盼除了自救外，政府能夠再有配套協助度過難關。

新空間國際股份有限公司總經理楊景謙表示，收到武漢肺炎影響，2月初中國班機的停飛與減飛，讓北台灣深受外客喜愛的野柳地質公園少了陸客，而後再加上政府公布鑽石公主郵輪旅客曾經到野柳的遊程，讓野柳地質公園來客數直線下滑85%，只要開門就是虧損，面臨收支失衡恐將關園的危機。

原本該是人潮湧現的時段，現在寥寥無幾，就連園區內人氣最高的女王頭，都不再有圍繞拍照的人群，為了撐下去，野柳地質公園管理業者也先啟動自救機制，經理級以上的幹部減薪25%，員工則是一個月放7天無薪假，而人潮銳減，也衝擊周邊計程車司機與攤商的生計。

攤商說，現在大家不敢摸、不敢試吃，甚至連看看都不想多有停留，攤販市集區空蕩蕩，大家叫苦連天，不要說開門做生意收入變少，現在就連午餐的一個便當錢都賺不到。

新空間國際股份有限公司總經理楊景謙指出，原本日來客數7、8千人，至今只剩下一千人上下，日營業額已經無法支付龐大的權利金與租金，加上自救減薪、放無薪假，最多也是再撐45天，現在只能盼望抗疫期間，政府可以提出配套措施方案，給予觀光業者協助，一起對抗疫情、共體時艱。

野柳 萬里
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