受新冠肺炎衝擊 新北市府提紓困計畫6大原則

新冠肺炎衝擊各行各業，新北市政府提出紓困計畫，提出六大原則，希望藉由相關因應做法，解決生活、就業與就學上的擔憂，讓地方產業與市民生活盡快回復正軌。

新北市副秘書長劉和然表示，因應新冠肺炎疫情衝擊，市府提出「急、速、寬、減、補、平」六大原則，先提出因應相關作法，並整理相關資料反映給中央，包含振興抵用卷希望能讓漁市、漁港使用，有觀光工廠也建議希望能增加房屋稅、地價稅等經費相關補助能否加入紓困方案，船員聘用上能否簡化相關程序等全國性做為，希望藉由局處將蒐集到的資訊反映給相關部會參考。

經發局表示，由於新冠肺炎衝擊，造成服務業短期間受到重大影響，將減少2月份公有市場租金2成，也會調整BOT招商案權利金與租金；目前針對商圈推廣活動編列經費400萬元，從3月起受理提案提供補助，在拓展市場實體行銷活動部分，則最高補助經費20萬元。

另外，民眾為避免感染會避免到公眾場所，經發局將在月底成立電商平台「新北商品專區」，提供商圈、飯店業者及觀光工廠網路平台，提高消費誘因帶來商機；市場攤商部分則從2月底起為期1個月，在蝦皮、Pchome、《來新北逛菜市》商城增設「菜市專區─新北市場購購購」專區，只要購買市場商品就可享有9折優惠。

開學日延後至25日，教育局擬定4個方案，分別為隨時提供因疫情影響導致生活困頓家庭三餐照顧；針對疫情無法返回中港澳就學學生，國中、小可依戶籍向學區學校提出申請，高中職則開放單一受理窗口，提出隨班附讀名額；代課老師工作聘期統一調整至7月15日，維護應有工作權利與應得薪資；供應學校有機蔬菜單位及小農遊農業局與教育局協助規劃冷藏冰庫，採優先拍賣制及保價補貼。

勞工局表示，如因新冠肺炎導致關廠、歇業而資遣勞工、大量解僱，會簡化相關認定程序，採隨到隨辦，協助盡速就業，相關證明核發作業也會縮短作業時間，勞工局也會將防疫照顧假問答放在網站供雇主及勞工了解，並提供請假與薪資對照表，如接獲勞工反映雇主不給假或其他不當對待，就會即時主動介入輔導。