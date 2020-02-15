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內湖漏油點找到了！中油27日前更換管段
台北市內湖區新明路驚傳油氣外洩，經多日抽油水、找漏點，中油昨日夜間以人工開挖，排除油管附近箱涵阻礙，找到漏油點，已立即止漏並先回填，於今日凌晨鋪好道路柏油恢復交通。中油表示，預計27日前完成管段更換作業，對於這段時間造成地方困擾，再次表達歉意。
中油表示，自8日接到通報起，接連數日不間斷尋找漏油處，13日夜間研判成功路二段與南京東路六段交叉口附近管線應是漏油段，但因油管附近有電力及電信箱涵，14日下午取得相關單位同意後，晚間以人工方式開挖，先將箱涵敲碎，15日凌晨零時8分左右在油管找到漏點，3時20分完成開挖止漏工作並開始回填，7時30分將開挖處鋪設道路柏油並恢復交通，以利民眾通行。
中油指出，在獲知油氣外洩通報後，考量環境安全，該管線即停止所有管輸作業並做釋壓；由於事故地點位處交通繁忙要津，因此向台北市道路管理中心申請晚上開挖，白天復原。但因漏油處的管線被箱涵阻礙空間狹小，導致檢查困難；配合台北市政府要求，中油將立即進行管段更新作業，目前預計5天內提出施工計畫，27日前完成換管工作。
中油研判，本次事故可能是油管外包覆的防蝕帶破損，導致鋼管腐蝕，後續將會在安全的狀況下進行管段汰換、縮短汰換管段的時程，並積極檢討本次事件，避免類似情事再度發生，也這段期間造成地方困擾感到抱歉。
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