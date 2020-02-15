伊萊克斯捐700台小家電 響應新北好日子愛心大平台
伊萊克斯公司今天捐贈700台總價157萬元小家電，將提供新北弱勢家庭、兒少安置單位及惜食分享廚房共餐據點使用。市長侯友宜表示，老人家牙口比較差，這批小家電剛好可讓他們品嘗美食兼攝取營養，在防疫期間增強免疫力。
伊萊克斯這次共捐贈170台慢燉營養粹取鍋和530台冰沙果汁機，捐贈儀式安排在惜食分享廚房永和區民權社區發展協會，副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇、社會局長張錦麗、秘書處長饒慶鈺和多名里長都到場。侯友宜為老人打菜並陪同共餐。
侯友宜說，利用伊萊克斯的小家電，長輩吃飯時可用慢燉鍋把食物煮爛，容易咀嚼，吸引營養，身體才會健康，在防疫的時刻配合多運動，剛好可以增強免疫力。
民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，伊萊克斯提供慢燉鍋，讓惜食分享廚房得以運用優質鍋具烹飪惜食食材，慢燉鍋燉煮的各式粥品和湯品非常適合長者品嘗，「感謝你們的關懷協助，讓我們更有力量。」
伊萊克斯台灣與香港公司總經理余倩梅表示，希望產品鄉洗手間最大功用，也呼籲其他企業響應，扮演企業公民角色，未來如果還有機會，願意再和市府合作。
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