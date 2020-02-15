快訊

直播／疫情指揮中心召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民媽媽在台學習有成就 最開心「與大家沒有隔閡」

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
來自越南阮紅女2004年來到台灣，當時還不會中文，經過努力學習，目前是越南語老師、翻譯，邊工作邊利用周四、周五在黎明技術學院學餐飲。記者魏翊庭／攝影

新北市教育局今正式啟用「新住民好學平台」，整合市府跨局處各項新住民學習資源，共有197門實體課程資訊，來自越南阮紅女很有感。她2004年來到台灣時還不會中文，目前是越南語老師、翻譯，邊工作邊利用周四、周五在黎明技術學院學餐飲。她說，上學最大的差異是「跨越自己的限制、與大家不會有隔閡」。

阮紅女說，很多新住民都是在原本國家有上學到國中、高中或大學，但中斷學習來台灣工作，其實有「6-7成新住民媽媽是想學新語言、新東西」。

阮紅女在越南讀完高中後，跟著夫婿定居三重，先生陪她念國小補校，後來她一路念到高中，並且補習現在考上黎明技術學院餐飲管理系的進修部，她目前是越南語老師、翻譯，也在早餐店工作，邊工作邊利用周四、周五學習。

阮紅女說，上學最大的差異是「跨越自己的限制」，像是她在大學，不會被特別說是越南人，「與大家不會有隔閡」，都是學生，這和一開始來台灣差異非常大。她說，一開始來台灣真的很辛苦，很難融入，但「都是可以克服的」。

阮紅女鼓勵新住民朋友雖然有家庭、工作要顧，但一定要抽空來學習，「很累但感覺會非常不ㄧ樣」，更能融入台灣生活。阮紅女說，她對料理頗有興趣，尤其現在在大學上課，老師除了中、西菜，也會教她融入越南的蝦料理，她自己和家人吃炸雞排，若吃不完，她就會用生菜調魚露包裹著吃，很快就會吃完。

阮紅女說，新住民一開始來台找學習資源非常難找，語言不通是靠先生幫忙詢問補校課，後來新住民媽媽就會有群組互相報好課。未來阮紅女希望能開店，做越南及中式的傳統料理。

她積極向學連假日也不斷充實自我，參與新住民語文教學支援人員共備社群，跟著校長學習提升教學專業。阮紅女會自製越南語教具，積極研究班級經營和教學設計，目前在忠義國小等3校擔任越南語文教學支援人員，也從事做中越語翻譯工作。

來自越南阮紅女2004年來到台灣，當時還不會中文，經過努力學習，目前是越南語老師、翻譯，邊工作邊利用周四、周五在黎明技術學院學餐飲。記者魏翊庭／攝影

越南 新住民
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新北市整合各局課程「新住民好學平台」 網路查課報名

草草戲劇節將舉辦 百個彩色斗笠成為最美造景

越南拒絕義籍郵輪泊靠下龍灣 逾千遊客不准上岸

新住民比美 號召「勇敢走出來」

相關新聞

內湖漏油點找到了！中油27日前更換管段

台北市內湖區新明路驚傳油氣外洩，經多日抽油水、找漏點，中油昨日夜間以人工開挖，排除油管附近箱涵阻礙，找到漏油點，已立即止...

伊萊克斯捐700台小家電 響應新北好日子愛心大平台

伊萊克斯公司今天捐贈700台總價157萬元小家電，將提供新北弱勢家庭、兒少安置單位及惜食分享廚房共餐據點使用。市長侯友宜...

新住民媽媽在台學習有成就 最開心「與大家沒有隔閡」

新北市教育局今正式啟用「新住民好學平台」，整合市府跨局處各項新住民學習資源，共有197門實體課程資訊，來自越南阮紅女很有...

中油8天抓到漏油點 今凌晨緊急在成功路2段開挖止漏

北市內湖區新明路近成功路口一帶，8日起飄出汽油味，讓居民擔心氣爆、影響健康，經消防隊緊急處理、中油成立前進指揮所緊急處理...

抗新冠肺炎免費裝 大武崙業者送二氧化氯殺菌劑

台灣愛米克有限公司有鑑於市面上消毒用品取得不易，免費提供二氧化氯殺菌劑提供民眾索取，可用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌，...

來新北玩公園 陪伴家人還有機會免費看電影

新北市越來越多全齡、共融或特色遊戲場，新北市綠美化環境景觀處為了讓民眾更加認識新的遊戲場、懂得設計背後的巧思，推出「來新...

士林官邸鬱金香展 近20品種、10萬株綻放猶如花海

「2020士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」昨華麗登場，展期至23日，此次從海外引進日本及荷蘭的鬱金香，總計10萬株，猶如置...

美食新天地／小螺波螺獅粉 懷舊mix酸辣好滋味

新北市永和區頂溪捷運站附近新開一家復古裝潢的餐廳，門口擺著懷舊的電視機、舊的鐵拉門，掛著大大招牌寫著「柳州螺獅粉」，吸引路過的人停下腳步。小螺波把廣西柳州風味小吃「螺獅粉」結合台灣在地食材，提供客製化口味，喜歡重口味又愛拍照的人千萬別錯過。

坪林里長22日補選 檢警查幽靈人口

新北市坪林區坪林里長本月22日將補選，但近日卻傳出有60多人疑似虛遷戶籍充當投票部隊，檢警已展開調查。新店戶政所表示，坪林里每月遷入人數多為個位數，但去年5月一口氣遷入15人，在投票人口計算前8個月，共有48人遷入。

新北表揚76社政人員 侯友宜送金莎花束

新北市政府昨天表揚第四屆績優社政人員，適逢西洋情人節，市長侯友宜致贈每位獲獎者一束金莎巧克力花，笑著說他們是社會的情人，贈獎時也逐一鞠躬致意，並強調所有獎項都不足以代表大眾的敬意。

連日汽油味…內湖抓漏油 先罰中油36萬

北市內湖區新明路近成功路口一帶，本月8日起飄出汽油味惹民怨，中油公司開挖成功路尋找漏油管線至昨天傍晚仍未果，昨晚9點持續開挖，但北市府昨已確定依水汙染防治法開罰中油36萬元，同時也發函要求中油昨起14天內要完成成功路二段從石潭路到安康路區段的汽油管全線換管作業；中油則回應會盡力配合。

中和佳和公園地下停車場3月動工 明年12月完工

新北中和人口密集，停車一位難求，市府交通局計畫「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」，3月動工，緊鄰的莊敬平面停車場將同步停業配合施工，預料又會衝擊停車需求，建議車主可改停鄰近的枋寮平面停車場、中和國小地下停車場。

熱門新聞

防新冠肺炎 嘉基17日起入院需查核身分 18日起停夜診

「終於在台灣結婚了」婚禮後1年 趙守泉配偶欄登記趙儒安

因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

新冠肺炎疫情衝擊 花蓮一家藝品店大量解雇35人

阿里山推出獨家限定賞櫻列車 錯過3月就沒有啦！

新竹大車站計畫又邁一大步 國發會審查通過可行性研究

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。