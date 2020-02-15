新住民媽媽在台學習有成就 最開心「與大家沒有隔閡」

新北市教育局今正式啟用「新住民好學平台」，整合市府跨局處各項新住民學習資源，共有197門實體課程資訊，來自越南阮紅女很有感。她2004年來到台灣時還不會中文，目前是越南語老師、翻譯，邊工作邊利用周四、周五在黎明技術學院學餐飲。她說，上學最大的差異是「跨越自己的限制、與大家不會有隔閡」。

阮紅女說，很多新住民都是在原本國家有上學到國中、高中或大學，但中斷學習來台灣工作，其實有「6-7成新住民媽媽是想學新語言、新東西」。

阮紅女在越南讀完高中後，跟著夫婿定居三重，先生陪她念國小補校，後來她一路念到高中，並且補習現在考上黎明技術學院餐飲管理系的進修部，她目前是越南語老師、翻譯，也在早餐店工作，邊工作邊利用周四、周五學習。

阮紅女說，上學最大的差異是「跨越自己的限制」，像是她在大學，不會被特別說是越南人，「與大家不會有隔閡」，都是學生，這和一開始來台灣差異非常大。她說，一開始來台灣真的很辛苦，很難融入，但「都是可以克服的」。

阮紅女鼓勵新住民朋友雖然有家庭、工作要顧，但一定要抽空來學習，「很累但感覺會非常不ㄧ樣」，更能融入台灣生活。阮紅女說，她對料理頗有興趣，尤其現在在大學上課，老師除了中、西菜，也會教她融入越南的蝦料理，她自己和家人吃炸雞排，若吃不完，她就會用生菜調魚露包裹著吃，很快就會吃完。

阮紅女說，新住民一開始來台找學習資源非常難找，語言不通是靠先生幫忙詢問補校課，後來新住民媽媽就會有群組互相報好課。未來阮紅女希望能開店，做越南及中式的傳統料理。