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新北市整合各局課程「新住民好學平台」 網路查課報名

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市教育局今正式啟用「新住民好學平台」，由教育局整合市府跨局處各項新住民學習資源，凡設籍新北市的新住民皆可線上查詢語文、人文、技術、教育及進修共5大學院、197門實體課程資訊，並可線上報名、有個人學習紀錄及客製化學習地圖服務，今年6月將再補足英、越、印、泰、緬5種語言版本。

教育局長張明文表示，不論是初來乍到的新住民或移工，想要參與生活適應課程、在地文化課程、學習華語或培養一技之長，都可以透過新住民好學平台，享受學習的樂趣。

教育局新住民文教輔導科長吳宜真表示，目前新住民想要上課，大部分都是透過口耳相傳，訊息比較不透明，政府會上網公告，但對新住民來說查詢不直覺，該平台整合新北市教育局、社會局、衛生局、勞工局、民政局、文化局及學校的學習資源，提供新住民適應台灣生活或進階課程。

如學校開設的72小時中文初級班、民政局新住民生活適應輔導班、社會局新住民婦女支持成長團體、文化局鶯歌陶瓷博物館陶藝研習、職訓中心的到府坐月子家事人員產訓合作就業班等，減少新住民查詢課程的煩惱，也有部分課程歡迎親子共學、終身學習。

吳宜真說，今年度共有197門課，大部分免費，不過也有少數的職訓課程或有需付材料費。會透過各種新住民相關的協會讓大家知道，不管是有身分證、居留證或移工，只要想學就可以，不限東南亞新住民。為了讓新住民更方便使用，今年6月網站將提供6語服務，包括中、英、越、印、泰、緬，目前僅有中文版本。

新住民好學平台可上新北市國際教育資訊網/新住民資訊/新住民好學平台（https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home)。

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