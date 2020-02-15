中油8天抓到漏油點 今凌晨緊急在成功路2段開挖止漏

「學姐」黃瀞瑩先前因輔選和參選台灣民眾黨不分區立委，辭去北市府副發言人一職，日前回鍋北市府，卻遭爆過程疑是「假徵才」。民進黨議員簡舒培披露，黃的到職日竟比錄取公告日早1天，質疑黑箱作業，台北市長柯文哲昨反嗆，「心中有大便，看什麼都是大便」，自認一切合法沒問題。

2020-02-14 23:26