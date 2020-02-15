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中油8天抓到漏油點 今凌晨緊急在成功路2段開挖止漏
北市內湖區新明路近成功路口一帶，8日起飄出汽油味，讓居民擔心氣爆、影響健康，經消防隊緊急處理、中油成立前進指揮所緊急處理後，異味雖減少，但至前天，中油開挖成功路8處地點仍未發現漏油點，前晚10點到昨天凌晨5點再於成功路2段與南京東路6段路口附近開挖仍未果，但今天凌晨繼續開挖抓漏，終於找到漏點。
北市府指出，中油昨天晚上9時45分開挖，繼續抓漏，今天凌晨0時8分找到漏點，位於成功路2段，近南京東路6段，凌晨3時20分完成開挖止漏，開始回填路面，7時30分完成柏油鋪設，恢復交通。
這次中油管線洩漏原因，初步研判疑似受台電公司民國74年埋設高壓電管保護設施的水泥箱涵影響，造成油管外部腐蝕洩漏，中油初判該點之外的其他管段均正常。至於詳細的破損分析要配合汰換工程時，再切除換下拿去作檢驗。
因市府要求中油2月18前動工汰換老舊油管，中油公司指出，需要準備開挖計畫、機具、準備新油管。市府產發局指出，市府要求2月18前動工汰換，2月27日前汰換完成，如有違反，市府會將全案依石油管理法，移送中央主管機關經濟部處分，產發局長林崇傑說，要求採每次最高額度50萬元處分，按日處罰，直到完成，待汰換後，全線要由第三方公證單位完成檢測。
此外，市府也要求油公司負責進行後續土壤與地下水污染整治工作，市府將持續派員現場監控，預防污染擴大，並對當地受影響住戶提出補償方案，承諾避免再發生類似案件。
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