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新冠肺炎防疫動員 台南市訪查283社褔單位

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
因應新冠肺炎疫情，台南市社會局全面訪查283個社福機構。記者鄭維真／攝影

因應新冠肺炎疫情，台南市社會局全面訪查283個社福機構，希望以高標準防疫措施避免引發傳染，並定期針對社褔機構發放防疫物資，目前共發放11萬片口罩。台南市長黃偉哲說，防疫的標準流程不容輕忽，所有在第一線的照顧人員必須先落實自我防護做起，才能避免造成病毒擴散，確保被照顧者的生命安全。

社會局指出，因考量年長的銀髮族及行動不便身障者抵抗力較差，特別針對轄管的115家老人安養護機構、21家身障機構、61家日照中心或家庭托顧單位等社區式長照機構，啟動無預警的實地督導作業，由社會局工作人員逐一實地瞭解並輔導各家機構在訪客管理、量測體溫、手部消毒、環境清潔及健康管理等相關防疫措施的落實。

針對兒少照顧機構，社會局也指派專人前往轄內78家托嬰中心、6家社區公共托育家園、3家兒童及少年安置及教養機構、3家早療機構，輔導托育人員及工作人如何防疫準備，同時也嚴格要求制定通報流程及請假規則。

除了環境清潔消毒外，社會局也要求托育人員在上班時都須戴上口罩；同時建議家長接送幼童上下課時，盡量配合戴口罩，以降低病毒威脅，避免感染。

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