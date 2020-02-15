來新北玩公園 陪伴家人還有機會免費看電影
新北市越來越多全齡、共融或特色遊戲場，新北市綠美化環境景觀處為了讓民眾更加認識新的遊戲場、懂得設計背後的巧思，推出「來新北，找公園」活動，只要在18座全齡特色共融公園，找到相關「來新北、找公園LOGO與親友合照打卡，就可以參加電影票抽獎活動，有機會看免費電影。
景觀處表示，新北市18座全齡特色共融公園，不僅是兒童可以玩，也是和親子、祖孫一起同樂，甚至情侶一起來玩也很適合，景觀處希望鼓勵「陪伴是最好的禮物」，即日起到2月20日活動期間，民眾只要到各個全齡特色共融公園找到活動LOGO，與想要一起在公園玩的親朋好友、長輩晚輩一起合照，跟身邊重要的人增進情感，還能拿好康。
景觀處指出，18個公園的名單及活動詳情，可上臉書粉專「新北市農業局-稼日蒔光」上置頂貼文的留言內查到，市府去年起推動「公園全齡化特色共融改善計畫」，預計在109年底至少新增41處全齡共融特色遊戲場，未來也會推出相關特色活動，帶民眾認識這些新公園。
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