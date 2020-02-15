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士林官邸鬱金香展 近20品種、10萬株綻放猶如花海

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多情侶現場看花、拍花。記者蘇健忠／攝影

「2020士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」昨華麗登場，展期至23日，此次從海外引進日本及荷蘭的鬱金香，總計10萬株，猶如置身異國花海之中；另外，隨著春暖花開，陽明山平菁街的櫻花謝幕，但當地古圳已重新美化，民眾不妨一趟自行車半日遊。

一年一度的士林官邸鬱金香展昨天揭幕，台北市長柯文哲出席也讚嘆，今年共展出10萬朵，已經到花海的程度，不用出國就有一個拍照打卡地方，並提到新冠肺炎台灣防疫做得還不錯，如果民眾仍不放心，就自己戴口罩、勤洗手來看花展。

這次士林官邸展出近20種不同花色鬱金香，大多數從海外引進，例如日本礪波市的特有種紅小町、黃小町，雖然植株矮小，但花色鮮豔、飽滿，至於荷蘭品種造型多變，有杯型及羽狀型，保證讓花迷大飽眼福，目前花況已達5成，預計20日盛開。

台北市公園處指出，花展期間規畫多項活動，除靜態花卉展覽，23日舉辦「鬱金香創意繪圖活動」，例假日將舉辦9場藝文活動，園區也規畫市集，設置20個攤位，販售鬱金香切花、盆花、文創商品。

隨著新冠肺炎延燒，台北市公園處提醒，活動仍視疫情發展作調整，園區上午8點至下午6點開放，民眾可搭乘捷運至士林站，再步行至士林官邸；或搭乘聯營公車，在台電台北北區分處站、士林官邸站、小北街站下車。

另外，陽明山平等里、菁山里，一直台北市賞櫻熱門景點，雖然櫻花盛況已過，但北市府近年整治該地區，沿著善路銜接至善路三段71巷、平菁街及菁山路往冷水坑，已成熱門自行車路線。

台北市大地處表示，至善路三段71巷上山約2.3公里處，設有溪山鐵馬驛站，可把大台北地區山景盡收眼底，且菁山路原有一處菁礐古圳，已重新美化，並打造融入當地特色的意象牆，適合拍照觀賞，民眾不妨來趟半日遊，體驗山林之美。

士林官邸鬱金香展昨天開展，許多民眾不畏新冠肺炎疫情戴著口罩到現場看花、拍花。記者蘇健忠／攝影
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多民眾不畏新冠肺炎疫情戴著口罩到現場看花、拍花。記者蘇健忠／攝影
2020士林官邸鬱金香展昨天揭幕，展期至23日，展出日本及荷蘭的鬱金香共10萬株。記者張世杰／攝影
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多民眾不畏新冠肺炎疫情戴著口罩到現場看花、拍花。記者蘇健忠／攝影
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多情侶到現場看花、拍花。記者蘇健忠／攝影
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多民眾不畏新冠肺炎疫情到現場看花。記者蘇健忠／攝影
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多民眾不畏新冠肺炎疫情戴著口罩到現場看花、拍花。記者蘇健忠／攝影
2020士林官邸鬱金香展昨天揭幕，展期至23日，展出日本及荷蘭的鬱金香共10萬株。記者張世杰／攝影

北市 鬱金香 士林官邸
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