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陽明山花季明登場 花鐘等相關道路交管

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
2020陽明山花季明天起登場，到3月22日止共計37天，期間也將實施彈性交通管制。圖／北市交通局提供

2020陽明山花季明天起登場，到3月22日止共計37天，因應陽明山地區道路路幅及停車場有限，可能因大量車潮造成道路壅塞，北市府明天起也將實施彈性交通管制；為鼓勵民眾少開私人車輛上山，福林公園及百齡高中停車場也提供轉乘公車優惠措施。

交通局表示，花季期間，每天於湖山路一段（陽金公路往花鐘廣場入口處）及中興路（花鐘廣場到陽明書屋、陽金公路口區段）都會管制變成單行道，並有禁行遊覽車等大客車進入（公車除外）、禁止路邊停車等交通管制；至於花鐘停車場到3月22日，為配合公車調度及轉運使用，除身障車輛外禁止一般車輛停放。

逢例假日時，湖山路一段與勝利街口、紗帽路則從早上7點到下午6點，分別有禁止轉入勝利街、禁止往北等交通管制；而陽明山第二停車場例假日禁止小客車停放。

至於仰德大道假日上山管制時段由原本早上8點到下午3點，將改為早上7點到下午4點；下山管制時段則維持原本下午2點到傍晚6點，非假日時段，警方則會視車流增加彈性實施管制。

交通局也表示，因應山上停車空間有限，百齡高中停車場及福林公園停車場，今年仍提供停車轉乘公車上山的民眾停車優惠，持2處停車場停車票卡於陽明山上「花季專車服務處」加蓋停車專用優惠章，即可享小型車當日當次停車前3小時免費或機車免費的優惠。

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