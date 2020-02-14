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內湖草莓季開跑 今年有草莓小公主（王子）選拔

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市內湖區20處配合草莓季的草莓農園地點。圖／北市產業局提供

一年一度的內湖草莓季明天早上9點半於內湖碧山巖開幕，除介紹在地豐富草莓特色商品外，今年加碼舉行「內湖草莓小公主／小王子選拔賽」活動，另有草莓季DIY活動，報名與參加方式可上2020內湖草莓季活動官網（www.neihu-strawberry.com.tw）。

每年12月到隔年5月是北市內湖區草莓產季，3月到4月為盛產期，農友採用溫室高架栽種，讓民眾即使在雨天也能放心體驗採果樂趣，適合親子同遊，還能欣賞內湖山景好風光。

北市產業發展局表示，2月15日到4月20日，到內湖區20處配合草莓季的草莓農園遊玩，單店消費滿400元且隨行有年齡5到7歲的小朋友，完成「與該草莓園農主合照、草莓園合照、小朋友採草莓照片」共3張照片，並上傳至「2020內湖草莓季活動官網」，依活動辦法完成報名，就有機會讓小朋友參與草莓小公主、小王子選拔，預計4月28日初選、5月2日決選，獲勝者除有豐富獎品，更能成為下一年度草莓活動代言人。

另外，內湖區農會與白石湖社區今年特別將內湖草莓季DIY活動營造成「田園鄉村風」，參加者能認識草莓栽種方式、學習正確採果技巧並體驗草莓手作DIY，還有機會品嘗包含美味草莓鬆餅、甜蜜草莓披薩、軟Q草莓粿、草莓湯圓、幸福草莓拿鐵、甜心草莓冰淇淋等草莓主題美食；DIY活動自3月2日起可直接於草莓季活動官網線上預約報名。

北市內湖區20處配合草莓季的草莓農園地點。
每年12月到隔年5月是北市內湖區草莓產季，3月到4月為盛產期，農友採用溫室高架栽種，讓民眾即使在雨天也能放心體驗採果樂趣，適合親子同遊。圖／北市產業局提供
每年12月到隔年5月是北市內湖區草莓產季，3月到4月為盛產期，農友採用溫室高架栽種，讓民眾即使在雨天也能放心體驗採果樂趣，適合親子同遊。圖／北市產業局提供

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