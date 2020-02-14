汐止康誥坑溪岸坍塌 研議石頭工法鞏固

汐止康誥坑溪下游因為沖刷嚴重，不但蛇籠坍塌破損，就連兩側也出現嚴重淘空，只是該用什麼樣的方式恐固，今(14)日市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望找出適合的工法鞏固，讓賞櫻步道也更安全。

文化里長余寶聰說，今天站的地方是我們文化里櫻花步道的康誥坑溪，那康誥坑溪每年大雨都會沖刷蛇籠底下，基礎都淘空了，那我們今天會勘，相前我們是建議說，淘空的部分，如果經費許可的話，當然是一年把它做好，那經費不夠的話，能逐年編列預算改善。

市議員白珮茹指出，這裡是賞櫻非常重要的景點，但是兩岸的護岸年久失修，因為早期生態工法的蛇籠經過十多年，現在每天都在坍塌，所以里長希望就生態的保護、護岸的維護能夠取得平衡，那我們今天會同市府水利局等相關單位，因為，大雨一來這裡的水流非常大，水流一大的話，兩邊護岸的坍塌就會更嚴重，而這裡是新北市重要的賞櫻景點，可以結合觀光、休閒，在親水護岸在大家的重視下，可以得到保護，希望水利局可以就康誥坑溪下游，研究比較適當的處理方式改善。

白珮茹表示，那水利局希望可以利用比較自然的大頭，在兩岸做一個比較保護的功能，讓土石不要再落入康誥坑溪，那相關的工法水利局也會就專業的角度來評估。