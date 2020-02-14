遊客掉八成 菁桐商家加強消毒安民心

因新型冠狀病毒疫情，國內旅遊業大受虧損，又加上前陣子鑽石公主號郵輪旅客曾來平溪遊玩的消息，更添在地商家的景氣寒霜，菁桐老街相較往年遊客也掉了近八成，菁桐坑文化觀光發展協會便提供各商家漂白水、酒精加強消毒，希望透過萬全的防疫措施，讓遊客安心前來，度過景氣寒冬。

自元宵節前民眾收到來自疫情指揮中心的簡訊，告知鑽石公主號郵輪旅客曾出沒的台灣景點，其中一處便包括平溪區的十分老街，當天十分便立即採全面消毒，但仍然大大影響在地觀光，而位在鐵路線末站的菁桐，情人節這天旅客也是屈指可數，深受疫情影響。

菁桐坑文化觀光發展協會理事長林碧霞表示，在景氣寒冬中，菁桐坑文化觀光發展協會仍然向各店家宣導加強消毒防疫，餐廳桌椅、攤商架上及周圍環境都不放過，做好每個細節，就是希望能保障遊客、商家兩方的健康安全。

雖然是情人節，祈福的天燈店家仍門可羅雀，一天可能只做到一檔生意，希望做好防疫，安民眾的心，政府也能盡快將疫情緩解，讓大家度過景氣蕭條。