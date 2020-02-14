金中排球校隊寒訓‭ ‬兼顧考試邊練邊唸書

金山高中排球校隊成立第二年，第一年的高中排球聯賽乙級預賽中，男排拿下第四名，而女排則是第二名，第二年成績大有進步，男排獲得第二名，女排更是一舉拿下第一名，為此今年初男排、女排都將代表新北市去參與全國北區高中排球聯賽複賽，不過面臨寒假又要準備大學考試，這群校隊學生也相當認真的開始上午唸書下午練球的寒訓生活。

金山高中校長賴來展表示，排球校隊去年成立第一年，大家都是高一、高二的孩子，不過來到第二年，學生們也成了高二、高三的準考生，面對興趣與升學，孩子們很努力的兼顧，也很感謝畢業校友現在也是金山高中師資的教練，願意帶著孩子，幫學生規劃充實的唸書、練球寒訓表。

高三的選手們，今年五月即將面臨升學考試統測的考驗，而這個月也要去比排球聯賽的北區複賽，教練為此也規劃，讓高三的孩子在上午的時間先自習、準備統測，高一、高二的孩子則是自主練習，而下午就會進行全隊的集中訓練，期待這群熱愛排球的孩子，都可以在興趣中活得成就，面對升學考試也可以無所畏懼。