肺炎疫情衝擊 新店飯店推五星美食外送

為因應新冠肺炎疫情影響民眾外出用餐的意願，為於新店安坑地區的一家飯店業者，推出了外送美食專案，讓民眾不出門就能享用到五星級美食。

皮脆肉嫩的白金櫻桃片皮鴨、泰式口味的咖哩焗鮮蝦還有造型可愛的港式流沙萌鼠包，這一桌的美食，現在都能外送，讓多人聚餐不出門在家也能吃的到，而針對上班族，還有海鮮乾燒伊麵、福建炒飯，則只要一百元就能品嘗。

飯店表示，從2/17起到5/31推出美食外送服務，消費滿額就有專人直送到府，如果自取外帶則有9折優惠，除了套餐和百元餐點，另外曾獲得台北市牛肉麵饗味國際評比十大優選的招牌牛肉麵，也有新鮮料理包，同樣可以訂購外送。

飯店總經理陳慶珍表示，不論是多人餐點的套餐，還是上班族群的炒飯炒麵餐點，又或者想要自己加熱料理的牛肉麵，提供多元選擇的外送外帶美食方案，就是希望讓在地民眾不受疫情影響，不出門也能安心享用五星級美食。