三芝公所員工座談好溫馨 為抗疫人員祈福

金山高中排球校隊成立第二年，第一年的高中排球聯賽乙級預賽中，男排拿下第四名，而女排則是第二名，第二年成績大有進步，男排獲得第二名，女排更是一舉拿下第一名，為此今年初男排、女排都將代表新北市去參與全國北區高中排球聯賽複賽，不過面臨寒假又要準備大學考試，這群校隊學生也相當認真的開始上午唸書下午練球的寒訓生活。

2020-02-14 20:47