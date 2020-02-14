三芝公所員工座談好溫馨 為抗疫人員祈福
三芝區公所每兩個月會辦理一次員工座談會，除了為當月壽星慶生，近來面對新冠肺炎的疫情影響，這次的員工座談會大家一起點蠟燭，排放置地面上的心型大圓上，在區長林慶豐的帶領之下一起祈禱，希望透過願力能夠為辛苦的第一線人員們帶來力量，繼續為抗疫努力。
三芝區長林慶豐表示，隨著新冠肺炎疫情影響，台灣有確診病例，而凡是從中、港、澳回國的民眾都必須要居家檢疫，而第一線的防疫人員像是公所里幹事、里長們就戰戰兢兢時刻留意需要居家檢疫民眾的身體狀況，公所也希望透過這場溫馨的祈福，賦予同仁們更多的能量，在防疫、抗疫的道路上不會感到孤單。
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