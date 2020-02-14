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新莊7處路段增設爆閃警示燈 警方籲民眾注意減速慢行

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
爆閃警示燈發出的藍、紅色燈光，能讓駕駛人在夜間注意並減速慢行，避免因車速過快發生事故。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區昨日於7處夜間易肇事路段，新增太陽能爆閃警示燈；新莊警分局表示，爆閃警示燈發出的藍、紅色燈光，能讓駕駛人在夜間注意並減速慢行，避免因車速過快發生事故，提醒民眾駕駛在道路上時，多注意車前道路狀況。

該7處裝設LED爆閃警示燈的路段，分別為中正路、堤外便道、環漢路、瓊林路、新北大道、青山路及壽山路，藉由太陽能蓄電自動運作，發出的藍、紅色燈光，能讓駕駛人在遠處便注意到，提前進行減速。

新莊警分局交通組表示，深夜及凌晨兩大時段是光線最昏暗的時候，容易影響駕駛的行車視線，再加上這些時段的車輛較少，更容易因車速過快而發生交通事故，因此希望藉由裝設LED爆閃警示燈，提醒用路人注意行車。

增設爆閃警示燈的路段，是利用交通事故數據來分析熱時、熱點；新莊警分局也說，新莊地藏庵管理委員會慷慨捐贈LED太陽能爆閃警示燈50組，日後警方會視情況機動調整裝設位置，避免民眾因車禍事故造成社會成本浪費，保障民眾生命財產安全。

青山路裝設爆閃警示燈情況。記者巫鴻瑋／翻攝
堤外道路裝設爆閃警示燈情況。記者巫鴻瑋／翻攝

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