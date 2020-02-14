北市公布居家檢疫失聯3遊客名單 8日香港入境
台北市副市長黃珊珊今天說，從香港入境台灣的3名遊客需居家檢疫，3人自8日入境後失聯至今，居家檢疫聯絡地點、電話也是假資料，詢問中央後決定公布姓名等資訊，盼民眾協尋。
新冠肺炎疫情嚴峻，黃珊珊下午在北市災害應變中心主持「因應2019新型冠狀病毒疫情小組第8次應變會議」，模擬北市發生社區感染案時開設流行疫情指揮中心情境。黃珊珊會後受訪時，做以上表示。
黃珊珊指出，3名遊客8日從香港入境台灣後，需居家檢疫14天，經防疫人員聯繫2次以上，並透過警政機關協尋，都未找到人，事後發現3人的填寫居家檢疫聯絡地址、電話是不實資料，像地址為萬華區武昌街、電話是中華電信客服，認為3人刻意填寫假資料。
黃珊珊表示，經詢問中央後，決定公布3人姓名、性別等資訊，希望民眾協尋，3人姓名為陳寶珠、張君諾、張龍華，性別為女、男、男，國籍未知，入境時間為2月8日，由香港入境台灣。
黃珊珊說，因中央規定不可公布3人年齡、國籍，擔憂僅公布姓名等資料，會造成民眾協尋困難，並呼籲若有發現3名失聯者，可打1922或台北市防疫專線02-2375-3782。民政局也在官網公布3名失聯者相關資料。
世界衛生組織（WHO）2月11日把新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。
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