泰山高中自製額溫槍 他校131人次國高中教師來研習

新冠肺炎升溫，防疫物資缺，新北市教育局以2班有一把額溫槍為原則，向廠商叫貨1500支，但不確定是否開學前如期供貨。泰山高中之前運用專業技術，自製「校園版額溫槍」供校內寒假應急使用，今天起更在泰高辦理4梯次131人次的國高中教師研習。

泰山高中校長李立泰說，泰高自製校園版額溫槍，也製作說明書，讓參加研習的教師能夠快速瞭解製作原理，也期盼能夠讓專業技職的成果落實與推廣，鼓勵其他學校教師一同來為防疫工作盡一份力量。

泰山高中電子科主任呂昇翰表示，為推廣這次的教師研習，學校跨群科教師團隊不斷簡化製作流程，進行修正及改進。

參加研習的三重商工模具科老師林志彥說，運用專業技能解決問題是技高教師最重要的教學目標，尤其老師能跨校跨群科相相互激盪，展現108課綱跨域學習的精神。

新北市教育局表示，校園版額溫槍的開發並非要取代原有醫療器材防疫的功能，而是希望能培養問題解決的能力。呂昇翰也曾表示，因為感應頭和正規額溫槍構造不一樣，還是會有0.5度以內的誤差，但可以用第一批篩檢。