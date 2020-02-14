浪漫花現情人節 士林官邸賞鬱金香

2020士林官邸鬱金香展今天開幕，北市工務局表示，今天也是情人節，歡迎情侶來賞花、拍照打卡就有機會拿好禮，也特別提醒遊客做好防疫措施。

「2020士林官邸鬱金香展」今天開幕，以「鬱見你真好」為主題，超過10萬盆的日本及荷蘭鬱金香打造而成，與日本礪波市鬱金香公園合作展出6種來自日本礪波市特有種鬱金香，搭配幸福情人節花海布置、荷蘭及異國風情之建築造景，讓旅客一步一驚豔。

園藝管理所主任賀綺華主任表示，除了靜態花卉展覽外，例假日還有9場結合在地化及國際化的藝文活動，如吉他抒情演唱、甲子薩克斯風重奏、台客花鼓團的鼓樂飛揚、齊舞揚舞蹈團、簫謠客洞簫樂集、日本舞及踢踏舞團等。

此外，在「士林官邸旅客」粉絲團上傳與鬱金香展區合影的創意美照，就可參加好禮抽獎，獎品包含大飯店住宿券住宿券、溫泉會館泡湯券等，還有鬱金香造型氣球可拿。

公園處表示，園區已做好消毒工作，於服務台將提供酒精供使用，民眾應勤洗手及戴口罩，活動會因應疫情調整，將公告於官網及粉絲團。