電扶梯生產受疫情影響 北捷亞東醫院站出口改善延後做

台北市政府選定捷運蘆洲站聯合開發大樓30戶，全是4房的大坪數住宅，首次轉作青年合租住宅，以「分租共居」方式出租。每戶至少4人最多5人共居，平均每房月租7600元到1萬3500元，只要在北市生活就學、就業，並且年滿20歲以上未滿46歲的國民就可承租，今早9時起受理申請，至3月2日下午5時止。

2020-02-14 00:33