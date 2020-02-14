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電扶梯生產受疫情影響 北捷亞東醫院站出口改善延後做
台北捷運板南線位於新北市的亞東醫院站，原本明天起到12月20日將由北市捷運工程局展開改善工程，將現有樓梯及單向電扶梯改為2座電扶梯上下樓，讓年長者等民眾進出車站更方便，今天卻傳出受新冠肺炎影響，將延後1個月才開工。
捷運局表示，原預計明天開工封閉亞東醫院站2號出入口，將拆除原樓梯更新電扶梯，但受新型冠狀病毒疫情影響，導致工程用電扶梯受疫情無法順利生產，可能造成無法配合工程施工進度的情況，因此相關作業期程才延後到3月15日才開始。
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