內湖漏油民心惶惶 柯文哲：有在盯 但中油不歸我們管

北市內湖區新明路8日傳出汽油味引起居民憂心，中油公司於成功路多次開挖尋找輸油管線抓漏至今未果，對此，台北市長柯文哲今天上午受訪表示，中油有在處理，但「中油又不歸我管，沒辦法」，中油還是會做必要處置，並示意媒體要去問中油怎處理，台北市副市長黃珊珊也是內湖出來，所以都有在盯，並重申「但中油不歸我們盯」。

台北市產發局今天上午發新聞稿，指依「水汙染防治法」開罰中油36萬元，同時也發函要求中油14日起，在14天內要完成成功路二段從石潭路到安康路區段的汽油管全線換管作業，並在5天內啟動換管作業，否則將請經濟部能源局依石油管理法裁罰最高50萬元。

北市府在2月8日接獲民眾通報油氣事件後，消防局派員24小時輪班在現場待命，截至14日上午10時止，計出動消防人員82人次、消防車33輛次；不過中油公司查漏、止漏及修復管線作業卻在抓漏部分遲遲沒有成果，成功路至少被開挖9處以上。