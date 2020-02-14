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7天抓漏未果 北市開罰中油36萬、要求2周內全線換管

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市內湖區新明路8日傳出汽油味引起居民憂心，中油公司於成功路多次開挖尋找輸油管線抓漏至今未果。記者翁浩然／攝影

北市內湖區新明路8日傳出汽油味引起居民憂心，中油公司於成功路多次開挖尋找輸油管線抓漏至今未果；北市府今天確定依水汙染防治法開罰中油36萬元，同時也發函要求中油公司14日起14天內要完成成功路二段從石潭路到安康路區段的汽油管全線換管作業，並在5天內啟動換管作業，否則將請經濟部能源局依石油管理法裁罰最高50萬元。

北市府8日接獲民眾通報油氣事件後，消防局派員24小時輪班在現場待命，截至14日上午10時止，計出動消防人員82人次、消防車33輛次；不過中油公司查漏、止漏及修復管線作業卻在抓漏部分遲遲沒有成果，成功路至少被開挖9處以上。

產業發展局副局長王三中指出，因中油處理時程緩慢，至今已是第7天，嚴重影響市區民眾安全，造成民眾恐慌，市府環保局依水汙染防治法決定開罰，今天確定裁處36萬元；產業局則發函要求中油公司今天起2周內完成成功路二段汽油管全線汰換，並從今天起5天內要啟動換管作業，否則將請經濟部能源局開罰，按日連續處分，直到完成為止。

王三中說，市府也會持續監控並要求中油公司負責進行後續土壤與地下水汙染整治工作，預防汙染擴大；另外，中油施工完畢後，應針對當地受影響住戶提出補償方案，並提出檢討改善作為，承諾避免再次發生類似案件。

中油 北市
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