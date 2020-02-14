情人節新北表揚76志工 侯友宜：他們是社會的情人

新北市政府今天表揚第四屆績優社政人員，適逢西洋情人節，市長侯友宜致贈每位獲獎者一束金莎巧克力花，笑著說志工是社會的情人，贈獎時也逐一鞠躬致上敬意，並表示「所有的獎項，都不足以代表大家的敬意。」

29區公所和社會局等單位今年推薦遴選出76名優秀志工，分別致贈新秀、優等、特優、長青、社政奉獻與特殊貢獻6獎項。社會局長張錦麗說，每位獲獎者在志工崗位都熱心助人，可為模範。

侯友宜說，志工們無怨無悔付出，照顧社會最弱勢族群真的很偉大，「你們的菩薩心腸，我我施政時可展現霹靂手段，沒有後顧之憂」，尤其是了解志工們的事蹟，欽佩的心情油然而生。

在八里愛心教養院服務超過30年的鄭月霞獲社政奉獻獎，她每天清早搭車趕到安養院為院生餵飯，有時會被咬，甚至被吐出的飯噴得滿臉，還常被腦麻患者無意識打到瘀青，但仍無怨無悔，過年期還把無家可歸的院生帶回家圍爐過年。

鄭月霞說，1989年鄰居介紹她到教養院服務，本來只是想補貼家用，但看到這麼多身心障礙的孩子，有的只能躺在床上，有的插鼻胃管，看得讓人心酸，那時候就覺得要好好照顧他們。

她說，一開始她也不會照顧，餵飯被咬，飯噴得到處都是，不會就去學，他們生活瑣碎的事就是照顧的重點，「我就是放不下他們，想讓他們過得更舒適、更快樂，看到他們的笑容，自己也是很開心。」