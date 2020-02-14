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中油挖9處仍抓不到漏 內湖成功路今晚將再開挖

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市內湖區新明路近成功路口一帶，8日起飄出汽油味，中油緊急處理後，至今開挖成功路多處仍未發現漏油點，新明路則常駐車輛抽水溝油水，至今部分車道仍封閉管制中。記者翁浩然／攝影

北市內湖區新明路近成功路口一帶，8日起飄出汽油味，讓居民擔心氣爆、影響健康，經消防隊緊急處理、中油成立前進指揮所緊急處理後，異味雖減少，但至昨晨中油已開挖成功路8處地點仍未發現漏油點，昨晚10點到今天凌晨5點再於成功路二段與南京東路六段路口附近開挖仍未果，但已發現散發油氣的區段，今晚將繼續開挖抓漏。

前進指揮所指出，昨晚10點針對成功路二段與南京東路六段路口附近可疑洩漏位置開挖，約午夜12點檢出該段管線區間的油氣濃度偏高，卻無法在管缐找到確切洩漏點，只好在今天早上上班尖峰前先行回填，今天晚上還會持續開挖抓漏；今天也預計進行鑽探土壤氣檢測，藉此更迅速確認洩漏點。

北市產業發展局副局長王三中表示，中油昨晚開挖約1.1公尺深就挖到12吋管線，並聞到明顯油氣味，開打管線油閥測試送油也發現油氣濃度有增加情況，因此初步可判斷油氣事件與中油確實有關。

王三中說，不過，但過程中，中油檢視管線卻仍找不到洩漏點，隨後決定從開挖點往北沿線開挖16.5公尺來追蹤管線洩漏點，仍未發現漏點，且新開挖區段油氣味也減少；中油今晚將要往南開挖追蹤，原則晚上10點後開挖，中油則爭取視路況提早在晚上8點開挖；中油後續若確認有洩漏問題的區段，將進行換管作業，盼能確實解決問題。

目前配合抓漏，中油車輛仍於內湖新明路近成功路口部分車道進行雨水下水道抽油水作業，減少地方油氣濃度，但部分車道因此仍封閉交通管制中，至今約抽出9萬公升油水。

北市內湖區新明路近成功路口一帶，8日起飄出汽油味，中油緊急處理後，至今開挖成功路多處仍未發現漏油點，新明路則常駐車輛抽水溝油水，至今部分車道仍封閉管制中。記者翁浩然／攝影

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