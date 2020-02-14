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北市議員李明賢服務處今早發放限量免費「次氯酸水」
新冠肺炎疫情延燒，除了口罩一罩難求，酒精、次氯酸水等各種消毒抗菌品也陸續受到關注，北市議員李明賢服務處配合港湖在地的食家安飲食文化股份有限公司，今天早上9點半起將進行發放次氯酸水的活動，免費提供次一公升裝食家安抗菌液（次氯酸水）共400瓶，每人限領一瓶，發完為止；地址為內湖路一段411巷91號，電話（02）8751-9186。
李明賢表示，這次的次氯酸水是由學校午餐業者提供，業者原本開學季都會用機器生產次氯酸水準備來清洗食具，但如今開學延後，轉而決定回饋社會，發送次氯酸水給在地民眾，協助防疫。
李明賢也提醒，根據衛生局說明，次氯酸水不可食用，若作為水的殺菌劑、食品容器以及食材洗滌之用，其有效氯含量要在200ppm以下，食材殘留則不得超過1ppm，若用於洗滌餐具，餐具應確實晾乾後再使用，而居家防疫最好的方法還是用肥皂勤洗手。
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