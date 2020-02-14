情人節到林園看光雕 放閃還送金莎巧克力花
情人節不想進密閉空間，可以到戶外開放的林本源園邸。林園配合西洋情人節2月14、15日，連續2天推出「愛的告白貼文送金莎巧克力花」，還有當代傳奇劇場崑曲「遊園」演出，及晚間7點至8點半的「蝶舞光綴」光雕秀。
林家花園「蝶舞光綴」光雕秀，用「穿梭浪漫」點亮為主題，以光雕投影，將典雅建築與科技光影結合，讓花園變成中西合併的景點，開放後廣受民眾喜愛，參觀民眾也突破6萬人次。白天看園林精緻優美的庭園造景，晚上繼續觀賞光影互動，體驗花園不同面貌。
當代傳奇劇場也在情人節當天的下午3點及傍晚6點，帶來2場在方鑑齋演出崑曲經典愛情戲曲「遊園」，每場開放60人，觀眾可提前至現場領取號碼牌。
林園特別打造情人節告白活動，2月14日及15日兩日，晚上7點後，不管是朋友、夫妻或情侶在林園夜間景點合照，並說出「愛的告白」上傳至臉書，憑打卡畫面即可到服務台兌換金莎花束1支，每天限量50支，送完為止。
「蝶舞光綴」光雕秀展演時間為晚間7點至8點半，每15分鐘展演一場，每場約3分鐘。為顧及夜遊民眾的安全，夜間不開放月波水榭、如意池、榕蔭大池等區域，民眾夜間遊園拍照時，請注意孩童安全，並留意腳步及行走安全。
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