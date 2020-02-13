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新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

聯合報 / 翁浩然／台北即時報導
嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心訂定的具感染風險民眾追蹤管理機制。圖／北市衛生局提供

北市衛生局連日針對居家檢疫及居家隔離違規外出者開罰，今晚再針對3名不遵守居家檢疫規定的民眾分別祭出1萬元罰鍰，3人都因為擅離居家檢疫指定住所，遭區公所人員、警方於健康關懷或現場訪查時發現違規，在警方收集事證後通報後，由衛生局依傳染病防治法開罰。

北市衛生局統計，防疫到13日止，共計開罰15名居家檢疫或隔離還違規外出或不配合相關安排的人士，其中14人違反居家檢疫規定分別處1萬元罰鍰，1人違反居家隔離規定則開罰6萬元。

衛生局表示，針對居家隔離及居家檢疫個案，主要運用智慧科技輔助手機定位，落實追蹤管理機制；相關作業流程，都依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心訂定的「運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業流程」、「具感染風險民眾追蹤管理機制」來管控，受管制民眾也必須遵守，違者可開罰。

衛生局也呼籲，被要求居家檢疫及居家隔離的民眾，切勿心存僥倖以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒（體溫≧38℃）或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫；如違反規定者，將依傳染病防治法嚴正處理。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心訂定的運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業流程。圖／北市衛生局提供

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