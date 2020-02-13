新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

北市衛生局連日針對居家檢疫及居家隔離違規外出者開罰，今晚再針對3名不遵守居家檢疫規定的民眾分別祭出1萬元罰鍰，3人都因為擅離居家檢疫指定住所，遭區公所人員、警方於健康關懷或現場訪查時發現違規，在警方收集事證後通報後，由衛生局依傳染病防治法開罰。

北市衛生局統計，防疫到13日止，共計開罰15名居家檢疫或隔離還違規外出或不配合相關安排的人士，其中14人違反居家檢疫規定分別處1萬元罰鍰，1人違反居家隔離規定則開罰6萬元。

衛生局表示，針對居家隔離及居家檢疫個案，主要運用智慧科技輔助手機定位，落實追蹤管理機制；相關作業流程，都依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心訂定的「運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業流程」、「具感染風險民眾追蹤管理機制」來管控，受管制民眾也必須遵守，違者可開罰。