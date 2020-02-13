防疫居家多開伙 新北保價推小包裝有機蔬菜

中央社 / 新北13日電
新北市長侯友宜（前左二）昨天和板橋慈惠宮人員，發放免費有機蔬菜給民眾。聯合報記者江婉儀／攝影

民眾在武漢肺炎防疫期間減少外食，明顯增加在家開伙用餐，新北農業局為促銷有機蔬菜已媒合農友採小包裝自行上架方式，保證以250克包裝新台幣30元進貨，保障農友收益。

因應新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延後開學，導致各縣市農友原本供應新北市學校營養午餐的有機蔬菜滯銷，因此，新北市政府昨天提出「雙菜雙保」機制，針對有機蔬菜與產銷履歷蔬菜，提供保證銷售與保證收購價格。

新北市果菜運銷公司表示，新北市推動有機農業政策，鼓勵農友轉型有機耕作，同時也幫農友找通路，除了供應營養午餐，另有包含創立小農鮮鋪品牌、成立農夫市集及農民直銷站等多元通路銷售有機蔬菜。經全力媒合結果，確認全數契作農友可透過各種通路銷售蔬菜不受中央宣布延後開學影響。

農業局表示，民眾防疫期間明顯減少外食，有增加在家開伙的情況，因此，已媒合本市農友增加供應量，以250克包裝每包30元進貨，由農友自行上架銷售，平均價格不僅每公斤價格高於75元，也保障農友收益。歡迎欲購買小包裝有機蔬菜的民眾，可至本市各農會超市及小農鮮鋪選購。

武漢肺炎 營養午餐
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

中客離峇里島後確診武漢肺炎 印尼急追動線防疫

跟武漢肺炎比速度 PTT之父杜奕瑾：AI是解方

研究顯示 武漢肺炎對老年男性威脅最大

日本又確診一例新冠肺炎 千葉縣20多歲男子感染源不明

相關新聞

情人節好去處 來新北市新莊中港看海洋光雕秀

明天就是情人節，新北市水利局舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動，今起到3月14日、每天晚上6點到10點半，全長...

2020台北燈節 2月16日茄子蛋壓軸開唱

2020台北燈節2月8日開幕，東、西燈區連線展出，多場不同風格的表演節目將陸續登場，閉幕16日當天晚上6點，在南港路上的...

受武漢肺炎影響 北市今年首場聯合婚禮暫緩報名

北市今年第一場次聯合婚禮，原預計在4月19日(星期日)下午舉行，並從明日(14日)起開始報名，但因受武漢肺炎疫情影響，為...

汐止觀光夜市要增人潮 盼欄杆能開缺口

為吸引買氣，汐止觀光夜市希望緊鄰的台鐵聯絡道的一整排鐵欄杆能夠開缺口，方便鄰近居民及停車場民眾多一條路到觀光夜市，今(13)日上午，立委沈發惠服務處、市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘。

雙溪三里媽祖遶境 祈求肺炎疫情緩解

雙溪區今(13)日舉行盛大的三里媽祖遶境活動，包括牡丹、雙溪、共和里的鄉親皆擺設神壇迎接媽祖聖駕，活動事逢大晴天，在外鄉親大多回來鄉下熱情參與，也期望透過天上聖母的保佑，祈求此次流行肺炎疫情緩解。

防災設計走入社區 淡水民生里專家探勘

由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，「設計走入社區，防災社區大探勘」活動到淡水民生里，數十位各領域的設計師，一起來進行防災設計探討，讓一般民眾透過設計來了解防災。

銜接高速公路匝道 汐止康寧街拓寬八月完工

為了配合汐止康寧街增設高速公路匝道，針對銜接的平面道路，新北市政府目前也在進行康寧街拓寬工程，今(13)日市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，整個工程也預計在八月完工。

口罩熱潮未退 瑞芳公所關心獨老送口罩

今(13)日是口罩實名制實施第八天，七天一輪迴，許多第一天便拿到口罩的民眾，今早再度前來排隊熱潮未退，因此瑞芳區公所準備好給區內獨老的口罩，區長王坤南也到獨老家中，宣導正確防疫觀念，希望幫助獨老們捍衛自己的健康。

「望春風」詞人李臨秋故居屋況差 北市文化局限期改善

台灣知名歌謠「望春風」詞人李臨秋位在西寧北路巷內故居，2009年時指定為歷史建築，台北市文化局今天下午進行維護管理會勘，...

避免蔬菜受疫情影響 新北連日交易42噸

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情造成延後開學，連帶影響原本供應營養午餐的菜農，新北果菜公司指出，昨配合新北市府啟動「雙菜雙保」，...

議員質疑未照顧農友 新北：價格更好

新北市政府昨宣布「雙菜雙保」機制，避免因新冠肺炎（武漢肺炎）延後開學，造成供應學校營養午餐的有機蔬菜滯銷，新北市議員鄭宇...

北市觀光客「人球」問題解決 黃珊珊：中央承諾會收

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，台北市副市長黃珊珊昨指出有一些外籍觀光客很願意接受居家檢疫，但卻被旅館趕出去，又因沒有違法...

熱門新聞

爸爸每天背上下學 花蓮肌肉萎縮症高三生離世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。