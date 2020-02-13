防疫居家多開伙 新北保價推小包裝有機蔬菜

民眾在武漢肺炎防疫期間減少外食，明顯增加在家開伙用餐，新北農業局為促銷有機蔬菜已媒合農友採小包裝自行上架方式，保證以250克包裝新台幣30元進貨，保障農友收益。

因應新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延後開學，導致各縣市農友原本供應新北市學校營養午餐的有機蔬菜滯銷，因此，新北市政府昨天提出「雙菜雙保」機制，針對有機蔬菜與產銷履歷蔬菜，提供保證銷售與保證收購價格。

新北市果菜運銷公司表示，新北市推動有機農業政策，鼓勵農友轉型有機耕作，同時也幫農友找通路，除了供應營養午餐，另有包含創立小農鮮鋪品牌、成立農夫市集及農民直銷站等多元通路銷售有機蔬菜。經全力媒合結果，確認全數契作農友可透過各種通路銷售蔬菜不受中央宣布延後開學影響。

農業局表示，民眾防疫期間明顯減少外食，有增加在家開伙的情況，因此，已媒合本市農友增加供應量，以250克包裝每包30元進貨，由農友自行上架銷售，平均價格不僅每公斤價格高於75元，也保障農友收益。歡迎欲購買小包裝有機蔬菜的民眾，可至本市各農會超市及小農鮮鋪選購。