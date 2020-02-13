情人節好去處 來新北市新莊中港看海洋光雕秀
明天就是情人節，新北市水利局舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動，今起到3月14日、每天晚上6點到10點半，全長2.3公里，以各式燈飾裝飾及應用科技燈光投射，營造置身在海洋世界與星光夜影的景致。
水利局表示，中港大排河廊位於捷運環狀線幸福站附近，中港大排經整治後，除了有步道與豐富的植物生態公園，也是附近居民休閒散步好去處，此次光雕秀以「為海洋發聲」為主題，採用海洋的概念加上海洋藍色基調為主題來詮釋，並以各式海洋生物造型燈具裝飾如海膽、海馬、海豚跟各式魚類，加上特殊科技光源處理，讓人彷彿置身在大海中。
另外，池中央還放置直徑4公尺的主視覺圓球，白天是地標藝術作品，夜晚則利用點控動畫技術，變身為魔幻燈光的地球；在願景館外則以景觀綠雕與燈光照明結合，讓中港大排夜間變得更加璀璨繽紛。
在水池中佇立5公尺高的幸福湧泉，象徵著水滋養著生命之感，顯現出在地生態豐富及環境優美，另配合河廊的水源概念，以垂掛水滴型燈飾，展現趣味、獨樹一幟的燈海美景。
水利局表示，民眾可搭乘捷運環狀線到幸福站，步行約7至8分鐘即可抵達中港大排，除了可以沿途欣賞光雕外，附近中泰里彩繪巷、仁愛里的彩繪村，也是拍照打卡好地點，如果玩累了可以到號稱「消夜一條街」的福壽街，吃美食填飽五臟廟。
新北市長侯友宜表示，許多新莊人都會到中港大排兩旁的步道散步，雖然受到新冠肺炎（武漢肺炎）影響，民眾的消費力降低，但他鼓勵民眾走出戶外運動、保持身體健康。
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