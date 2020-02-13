「望春風」詞人李臨秋故居屋況差 北市文化局限期改善

台灣知名歌謠「望春風」詞人李臨秋位在西寧北路巷內故居，2009年時指定為歷史建築，台北市文化局今天下午進行維護管理會勘，發現屋況每下愈況，限期1個月緊急修復並提出維護管理計畫，否則不排除開罰後代行修復，再向所有權人追討費用；李臨秋兒子李修鑑則表示「最大目標就是要保存下來」。

李臨秋故居外觀為磚木混合構造的2層樓房，有3樓夾層，室內為磚木混合構造，紅磚地面、泥灰牆壁、杉木隔間，目前1樓作為倉庫，2樓有兩房兩廳作為住宅使用；日前因家中後代債務問題，傳出該建築將被法拍，震驚文化界。

台北市文化局今天下午前往進行維護管理會勘，文資委員發現，整體維護狀況不佳，不只漏水嚴重，窗櫺腐朽，梁木破損，牆外雜草叢生，甚至連部分李臨秋生前文物都有損壞，與過去登錄文化資產時屋況差很多。

有相關人士指出，李臨秋故居屬於私有文資，除了有債務問題外，產權也相當複雜，李家後代意見分歧，有部分所有權人不願繼續支付地價與稅金。

文化局副局長田瑋主持會勘，對李家後代表示，去年8月文化局曾委託台北科技大學團隊普查歷史建築屋況，當時請李家6個月內提出維護管理計畫，如今期限將至，計畫還沒收到，今天又發現屋況問題多，因此會以文資法第28條，文資因管理不當致有滅失或減損價值，限期1個月內緊急修復，並要求如期提出維管計畫，否則會考慮先開罰再代行修復後追討費用。

此外，李臨秋生前文物是該文資重中之重，文化局有意先由北市文獻館團隊鑑定文物價值，清點、保存登錄文物。不過，李臨秋之子李修鑑表示，「我最大目標就是要保存下來」，堅持要文化局先承購故居，才願簽署文物捐贈書，並無償負責志工培訓。