避免蔬菜受疫情影響 新北連日交易42噸

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情造成延後開學，連帶影響原本供應營養午餐的菜農，新北果菜公司指出，昨配合新北市府啟動「雙菜雙保」，今更提供新北給營養午餐有機小農更多銷售通路，讓農友以250公克小包裝蔬菜30元，避免疫情造成損失。

新北果菜說，中央宣布延後開學，就向供應新北的農友確認認蔬菜銷售是否受影響，也舉辦蔬菜團購、農會超市小農鮮鋪品牌、以小包裝菜通路，增加農友出貨，保障新北農友的收益，且目前均已銷售完畢。

新北農業局說，因疫情延後開學，新北果菜公司邀請農友及供應單位共同研商，經所有人同意後，啟動「雙菜雙保」，透過優先拍賣、保證銷售及保障價格，讓產銷履歷蔬菜維持在每公斤25元、有機每公斤35元，不足部分由市府補貼。

新北果菜指出，另也透過2處批發市場協助消化原定供應營養午餐蔬菜，連日來已交易約42噸產銷履歷及有機蔬菜，近期民眾減少外食增加在家開伙，因此以250克包裝每包30元進貨，讓農友自行上架銷售，平均價格每公斤高於75元。