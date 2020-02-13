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汐止觀光夜市要增人潮 盼欄杆能開缺口
為吸引買氣，汐止觀光夜市希望緊鄰的台鐵聯絡道的一整排鐵欄杆能夠開缺口，方便鄰近居民及停車場民眾多一條路到觀光夜市，今(13)日上午，立委沈發惠服務處、市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘。
觀光夜市自治會長陳秀琴說，這個鐵欄杆如果打開一個門可以進出的話，方便停車場的客群，可以很方便的上下，增加夜市的人潮。
大同里長黃翠華指出，夜市跟智慧溪旁，今天很感謝張錦豪議員邀請相關單位來做一個會勘，希望能夠將欄杆打開來，讓來夜市的人也能走進的我們智慧溪，那智慧溪最近我們做了很多的生態工法，將在五月時整治完成，也歡迎到夜市的同時，也到智慧溪來走走
市議員張錦豪表示，今天來汐止觀光夜市會勘，協調里長、台鐵還有地方居民一起來研議，如何讓觀光夜市更繁榮，所以，協調台鐵能夠開一個缺口，讓旁邊的居民，或是停車場民眾眾停好車後，可以更方便的進到觀光夜市，那今天台鐵也很配合願意讓出一個缺口，方便進出，但還要協調一旁地主同意，所以，還有一些地主我們需要去溝通，取得同意後，再開缺口，讓民眾多一條路進到觀光夜市。
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