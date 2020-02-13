雙溪三里媽祖遶境 祈求肺炎疫情緩解

雙溪區今(13)日舉行盛大的三里媽祖遶境活動，包括牡丹、雙溪、共和里的鄉親皆擺設神壇迎接媽祖聖駕，活動事逢大晴天，在外鄉親大多回來鄉下熱情參與，也期望透過天上聖母的保佑，祈求此次流行肺炎疫情緩解。

在大晴天的正月20日，雙溪市區到處充滿遶境鞭炮聲，隊伍從三忠廟出發，要繞經三個里的範圍，希望祈求媽祖娘娘保佑今年國泰民安、國人健康。

三忠廟主委連隆盛表示，媽祖遶境習俗留傳已久，在地人都知道元宵節後的這場盛大拜拜，不僅有八家將、三太子、舞獅、樂團熱鬧參與其中，居民也都家家戶戶準備神壇，並端出拿手料理招待遶境隊伍，鄉下的好客愛心，純樸且熱情。

雙溪里長盧燈煌表示，今年的遶境活動人數，並未因為武漢肺炎疫情而減少，但各里仍十分強調要進行雙手消毒與量體溫，也祈求在響炮與神明遶境庇祐下，肺炎疫情得到緩解，讓民眾安心度過整年。