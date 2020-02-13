防災設計走入社區 淡水民生里專家探勘

由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，「設計走入社區，防災社區大探勘」活動到淡水民生里，數十位各領域的設計師，一起來進行防災設計探討，讓一般民眾透過設計來了解防災。

為了要讓社區鄰里對於防災有更深入的觀念，淡水區民生社區，在102年經過新北市府評選為淡水區第一個防災型社區，日前由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，設計走入社區，防災社區大探勘活動。

台灣創意設計中心組長李建臻表示，透過各領域所設計的成果，讓在地居民可以用不同的方式了解防災，遠離防災恐懼，也希望透過設計巧思，讓居民學習到自我防救災。

民生里長陳李明緣表示，過去民生里有許多地方遇上颱風或梅雨時常淹水，透過各種單位不一樣的方式，來廣為宣傳防災知識，未來每個里民都可以自組防災小隊，除了自救也能救人。

設計走入社區防災行動，是台灣創意設計中心，未來要升格成為設計研究院的第一個社區創新行動。

台灣創意設計中心組長李建臻表示，希望透過設計創新的力量來解決社會問題，而根據科技部調查，災害問題是去年台灣民眾最關心的五大議題之一，因此號招了建築設計師、產品設計、空間設計等等，將防災知識轉化成為吸引民眾了解的軟知識，藉此提升大眾的防災觀念。