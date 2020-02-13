銜接高速公路匝道 汐止康寧街拓寬八月完工

為了配合汐止康寧街增設高速公路匝道，針對銜接的平面道路，新北市政府目前也在進行康寧街拓寬工程，今(13)日市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，整個工程也預計在八月完工。

市議員白珮茹表示，今天主要是來看整個康寧街施工的狀況，同時也接到民眾投訴說，為什麼這個公車亭才做好就要拆，這其實是公部門疏失，未來我們也會針對相關工程橫向的整合，我們希望說在工程施工進度以及相關週邊建設，如果市政府橫向聯繫能夠做的更好，相信可以減少浪費公帑的情形發生。

白珮茹指出，另外，半年後會將整個康寧街完成跟高速公路匝道銜接的工程，因為匝道設計是屬於中央權責的部分，那中央在去年核定後，也積極進行細部設計的規劃，平面道路是由市政府來負責，那目前是進行比較靠近伯爵一代先進行管線的遷移。

目前工程因管線必須往內遷移之後，才能讓道路持續來拓寬，還有這裡邊坡水都很大，所以，每次豪大雨這一帶經常發生積淹水的狀況，所以，市府工務局已經優先改善洩水坡的部分，希望減緩衝力，讓水洩下來的速度沒那麼快的話，就能減緩對道路的影響，所以，週邊工程已經陸陸續續在進行，希望能夠順利的在半年內將康寧街拓寬工程完成，以及順利的來銜接高速公路匝道，讓社后交通在陸陸續續上軌道之後，逐步改善。