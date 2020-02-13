口罩熱潮未退 瑞芳公所關心獨老送口罩

今(13)日是口罩實名制實施第八天，七天一輪迴，許多第一天便拿到口罩的民眾，今早再度前來排隊熱潮未退，因此瑞芳區公所準備好給區內獨老的口罩，區長王坤南也到獨老家中，宣導正確防疫觀念，希望幫助獨老們捍衛自己的健康。

今天又來到口罩實名制，七天限購兩片的第一天，瑞芳區的健保藥局前便有民眾提早一兩小時等著排隊，搶購口罩的需求熱潮還未退燒。然而區內有許多不良於行或獨居的長輩，難以來藥局長時間等待購買口罩。

龍安里長柯瑞和表示，感謝瑞芳公所為了給獨老們的健康多一份保障，響應政府優先照顧弱勢的政策，準備了七天兩份的口罩給瑞芳區各個里辦公室做探視發放，區長今天也特地來到龍安里探視獨居阿嬤，並藉此教導防疫觀念。

瑞芳區長王坤南表示，其實口罩並非防疫必需，最重要的衛生觀念是要勤洗手，並減少前往人多密閉空間的機會，口罩是因應去醫院、診所時可用來保護自己，最近天氣多變，周末也有急劇降溫的可能，希望民眾照顧好自己，並適時關心家人鄰居的身體健康。