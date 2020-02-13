新北區長防疫作戰 親送獨居弱勢族群口罩

購買口罩防疫仍是新北熱議話題，有藥師不眠不休紅眼服務，也有藥師忙到自己感冒。市府協助弱勢族群與獨居老人，由許多區長親自分送口罩，並趁機關懷獨居長輩和身障者。

2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，由於中央防疫口罩配發到藥局時，藥師還必須花時間與精力分裝，販售口罩實名制上路一星期，許多藥師睡眠不足。

新北有藥師今天在臉書（Facebook）寫著，「大家排隊購買口罩同時，請大家也給紅眼藥師們加油鼓勵一下。我是藥師，努力防疫，永遠和鄉親們站在一起」。

另也有新北藥師今天表示，除詢問口罩存量的，也有不少民眾詢問防疫消毒酒精或消毒水，甚至，光詢問分裝空瓶的民眾，一天就有10多人，他還主動到空瓶專賣店尋寶服務客戶。

新北市政府為考量獨居長輩，或行動不便的獨居身心障礙者，連日來由社會局各社福中心和29區公所，分送每週2個口罩至家中，並關懷獨居長輩和身障者。

社會局長張錦麗表示，獨居長輩將近4000人，另有317名獨居身障且行動不便者，無法到健保藥局申購口罩。林口區長劉淑芬、鶯歌區長周晉平、土城區長楊志宏等多名區長都親自訪視送口罩。

社會局表示，深坑區公所社會課長許素芽送口罩時，還協助高齡95歲的陳姓長輩處理外傷，並由護理退休志工持續關懷換藥。

社會局說，新北市老人長照、托育、兒少機構的工作人員，須在第一線服務兒少老障，沒有時間外出排隊買口罩，市府已優先配送服務人員，每人每天一片為原則，讓工作人員安心服務。